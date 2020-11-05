Сначала певица сдала анализ на коронавирус, его, по словам Камалии, в Германии делают сразу по прилету. Дальше в планах у артистки комплексная проверка последствий болезни для организма.
О каждом методе диагностики исполнительница пообещала рассказывать подробно. Первый ролик уже появился в сети.
«Вегетативный тест по китайской методике после COVID-19, чтобы проверить течение энергетических потоков», — уточнила певица и порекомендовала другим при возможности тоже пройти такой тест.
«А в Украине такого метода нет?», «Это только избранные могут себе позволить!», «Спасибо за интересные видео! Мы как дикари, отстали на тысячу лет, а Полтава вообще…», — отреагировали подписчики.
В сентябре текущего года Камалия и вся ее семья переболели коронавирусом. Причем артистка утверждала, что течение было очень тяжелым и затяжным.
Певица Камалия известна не только своей музыкальной карьерой, также она является супругой миллиардера, британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохамада Захура.