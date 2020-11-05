Украинская певица Камалия приехала в Германию, чтобы проверить какие последствия для организма наступили в результате перенесенного коронавируса. Первые отчеты о диагностике артистка опубликовала в Instagram 5 ноября

Сначала певица сдала анализ на коронавирус, его, по словам Камалии, в Германии делают сразу по прилету. Дальше в планах у артистки комплексная проверка последствий болезни для организма.

«Карнавал мракобесия»: певица Камалия вызвала гнев в сети © Facebook, Kamaliya

«Вегетативный тест по китайской методике после COVID-19, чтобы проверить течение энергетических потоков», — уточнила певица и порекомендовала другим при возможности тоже пройти такой тест.

«А в Украине такого метода нет?», «Это только избранные могут себе позволить!», «Спасибо за интересные видео! Мы как дикари, отстали на тысячу лет, а Полтава вообще…», — отреагировали подписчики.

В сентябре текущего года Камалия и вся ее семья переболели коронавирусом. Причем артистка утверждала, что течение было очень тяжелым и затяжным.

Певица Камалия известна не только своей музыкальной карьерой, также она является супругой миллиардера, британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохамада Захура.