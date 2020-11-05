Протестующих на улицах Белоруссии стало меньше, но осталось «ядро недовольных» - примерно 6-8 тысяч человек. Об этом заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Николай Карпенков, передает РИА Новости

«Мы научились бороться с организаторами несанкционированных акций и пресекать их противоправную деятельность. Однозначно меньше людей стало на уличных акциях. Но те, кто на них, около шести-восьми тысяч человек, составляют ядро недовольных. Они просто так не уйдут. Я уверен, что им проплачены деньги, они имеют свои корыстные цели, тесно связаны с зарубежными заказчиками массовых беспорядков», — заявил Карпенков.

Война символов. Как и почему в Белоруссии бело-красно-белый флаг вступил в конфликт с красно-зеленым © REUTERS, Stringer

«На передовую в протестной среде выходят лица маргинального плана. Ранее судимые за хулиганство, за тяжкие телесные повреждения уже становятся зачинщиками массовых беспорядков. За водку, за наркотики, за небольшие деньги маргиналы готовы на все. Они хотят воплотить свою мечту: оказаться на самых верхах общества — без социальных лифтов, без образования, без труда, особо не напрягаясь. Воспользоваться хаосом и быть в одном ряду с политическими самозванцами», — добавил Карпенков.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.