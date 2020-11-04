Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября в своем Twitter поприветствовал решение апелляционного суда в Милане оправдать украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году, и назвал его освобождение «победой справедливости»

«Приветствую решение итальянского суда оправдать украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его освобождение — это победа справедливости! Хэштег #FreeMarkiv можно оставить для истории. Спасибо всей команде, которая работала ради этой победы!» — написал глава государства.

I welcome the decision of the Italian court to acquit Ukrainian National Guard Vitaliy Markiv. His release is a victory of justice! #FreeMarkiv hashtag can be left for history. Grateful to the whole team that worked for this victory! @GiuseppeConteIT @MatarellaSergio — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 3, 2020

Справедливость вне Украины. Бывший боец ВСУ Маркив осужден за убийство итальянского журналиста © пресс-служба МВД Украины Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, был приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов.

Зеленский поручил министерству иностранных дел и генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину.