Городской голова Одессы Геннадий Труханов обвинил представителей оппозиционных ему политсил в затягивании подсчета результатов местных выборов. Такое заявление он сделал на совещании, передает Timer Odessa 2 ноября

Выборы в Одессе: экс-регионалы Скорик и Труханов поборются во втором туре, успешный дебют партии Шария © Facebook, Партія Шарія

«Мы очень хотим, чтобы этот процесс закончился как можно скорее и побыстрее был проведён второй тур [выборов мэра Одессы] и наступила определённость… Комиссии сейчас контролируют оппозиционные мне как мэру города силы, и именно эти силы заинтересованы в затягивании подсчёта голосов», — сказал он.

Итоги местных выборов, состоявшихся 25 октября, окончательно определятся во втором туре — за мэрское кресло будут бороться действующий городской голова Геннадий Труханов и экс-губернатор, депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик.