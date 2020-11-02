Труханов заявил, что местные власти не имеют отношения к тому, что подведение итогов выборов 25 октября затянулось уже на неделю. Он отметил, что с подготовкой помещений для избирательных участков представители его партии «Доверяй делам» справились, теперь очередь членов избиркома честно выполнить свои обязанности.
«Мы очень хотим, чтобы этот процесс закончился как можно скорее и побыстрее был проведён второй тур [выборов мэра Одессы] и наступила определённость… Комиссии сейчас контролируют оппозиционные мне как мэру города силы, и именно эти силы заинтересованы в затягивании подсчёта голосов», — сказал он.
Итоги местных выборов, состоявшихся 25 октября, окончательно определятся во втором туре — за мэрское кресло будут бороться действующий городской голова Геннадий Труханов и экс-губернатор, депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик.