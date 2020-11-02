Рынска забила тревогу в конце октября, когда поняла, что у нее не получается попасть в столицу Украины, тогда журналистка обратилась к своим подписчикам в соцсетях с просьбой о помощи.
«Ребята, мне срочно нужна ваша помощь или подсказка. В Киеве умирает мой самый близкий человек приемная мама. Как въехать в Киев? Я ковид не выделяю, ПЦР нормальный и антитела есть», — написала Рынска.
В итоге помощь оказал российский юморист Максим Галкин, который профинансировал транспортировку заболевшей женщины в Москву. По словам Рынски, ее приемная мать в данный момент находится в пути, за что она и поблагодарила Галкина, а всех своих поклонников попросила помолиться.