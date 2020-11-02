Очередной президентский срок Дональда Трампа серьезно осложнит для России ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Абзалов

Феноменальный президент: как Трамп изменил внешнюю политику США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В последний президентский срок Трампа его жесткая позиция может быть усилена, поэтому для Москвы взаимодействие с Китаем может быть осложнено.

«Энергетика для Трампа отдельное направление, он поддерживает проекты крекинга и гидроразрыва. Именно при президенте Трампе активно торпедируют «Северный поток-2». С учетом того, что для нас важные фазы приходятся на первый квартал следующего года, поэтому при нем ситуация с «Северным потоком» усложнится»», — рассказал политолог.

Кроме того, Трамп делает ставку на ряд стран Восточной Европы, поэтому произойдет усложнение на польском и прибалтийском треке. Конечно же, усиление финансирования ВПК, которое стало особенностью Трампа, серьезно усилит давление на оборонно-промышленный комплекс РФ, добавил Дмитрий Абзалов.

Полностью интервью будет опубликовано на нашем сайте.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Дональда Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Джо Байден.