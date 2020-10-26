Прошедшие местные выборы подводят черту под существованием партии «Слуга народа» в том виде, в котором она пребывала со времен президентской кампании Владимира Зеленского, считает руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В воскресенье, 25 октября, на Украине прошли выборы в местные органы власти. По результатам экзитполов партия «Слуга народа» потерпела поражение, а на местах победу празднуют партии мэров.

- Андрей Владимирович, согласитесь ли вы, что «Слуга народа» проиграла выборы? И если да, насколько сильный удар это нанесет по центральной власти Украины?

— Да, это поражение, но в командном зачете «Слуга народа» лидирует. Дело в том, что если из этого поражения не будут сделаны практические выводы, это действительно станет путевкой на политическое кладбище. Поражение тяжелое, но не фатальное для Зеленского.

Поражение «слуг» и их народа. Результаты выборов стали угрозой для Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Понятно, что эти выборы подводят черту под существованием «Слуги народа» в том виде, в котором она пребывала с момента президентской кампании Зеленского.

- Какая же судьба ожидает эту политическую силу? Дальнейшая фрагментация?

— Скорее всего, фрагментация, на месте «Слуги народа» может появиться политическая сила с другим названием и другими лицами, представляющими ее.

- Станет ли успех местных партий на этих выборах шагом к реальной децентрализации на Украине?

— На самом деле речь идет не о децентрализации, а о феодализации Украины. Каждый будет сам за себя.

Понятно, что рано или поздно региональные элиты должны выйти на горизонтальный проект. Нельзя не отметить успех Партии Шария, которая перехватила часть электората «Слуги народа» и часть электората «За життя». Если электорат «За життя» — это люди телевизора, то электорат Партии Шария — это люди Youtube и Facebook. То есть это более молодой и активный электорат, для которых «За життя» немножечко попахивает нафталином.

Собственно, результат Партия Шария в Харькове, Одессе, Днепре может оказаться неплохой, Краматорске, Мариуполе, то есть это города юго-востока. Они приняли правильное решение не сосредотачиваться везде, а поступили по ленинскому принципу: лучше меньше, да лучше, выдвинувшись только в 49 громадах. И у них, судя по всему, будет один из самых высоких КПД в этой команде.

- Учитывая успех «ОПЗЖ» и упомянутой вами Партия Шария на востоке и поддержку «Евросолидарности» на западе страны, можно ли говорить, что эти выборы усугубили традиционный для Украины раскол?

— Безусловно, если год назад Украину накрыла «зеленая» волна, и казалось, что это объединило страну, то сейчас все возвращается к той матрице, которая знакома уже 400 лет со времен Руины, когда на левом берегу был один гетман, а на правом — другой. С разными геополитическими ориентациями.

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- А какой может быть самый печальный сценарий для Украины из-за усугубляющегося раскола?

— Либо какая-то политическая перезагрузка с учетом текущих реалий, либо превращение в страну тысячи хуторов.

- Какой сценарий наиболее вероятным считаете вы?

— Думаю, что здравого смысла хватит все-таки пойти по первому. Но даже первый сценарий не исключает скатывания ко второму. Пессимист — это хорошо информированный реалист.