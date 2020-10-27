Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал происходящее после ультиматума оппозиции угрозой, носящей признаки терроризма, а поведение протестующих оценил как перешедшее красную черту, передает агентство БЕЛТА 27 октября

Лукашенко напомнил, как ранее предупреждал правительство о том, что «нужно работать аккуратнее», но иметь в виду, что протестующие красную линию пока не перешли.

«Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли. Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма», — заявил Лукашенко.

Тихановская оценила результаты первого дня забастовки © REUTERS, Hannibal Hanschke

По словам Лукашенко, протесты в его стране проходят по методичке цветных революций и уже прошли 7-8 этапов, следующий шаг — радикализация и по сути террористическая война против государства, а это нужно пресечь.

Таким образом Лукашенко отреагировал на забастовку и протесты, прошедшие в Белоруссии 26 октября. Ранее их анонсировала экс-кандидат в президенты страны, лидер оппозиции Светлана Тихановская.

Она объявила действующему главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором потребовала от него сложить полномочия, иначе 26 октября вся страна выйдет на забастовку.

Помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга заявил, что Мозырский НПЗ, «Нафтан», «Беларуськалий», «Гродно Азот», БелАЗ, Минский тракторный и Минский автомобильный продолжали работать, несмотря на объявленную забастовку.

Данные о задержанных в ходе протестов очень противоречивые, разные источники сообщают о количестве арестованных от 180 до 500 человек.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, тогда оппозиция выступила против результатов президентских выборов, считая их подтасованными.

По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская 10%.

Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.