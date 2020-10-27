Власти Чехии и Словении не сговариваясь практически синхронно объявили о вводе комендантского часа для борьбы с коронавирусом, сообщили местные и международные СМИ 27 октября

Коронавирус бьёт рекорды, но карантина нет. Как Украина сопротивляется эпидемии © AP, Evgeniy Maloletka

Власти Словении ввели комендантский час и ограничения на въезд и выезд граждан во всех населенных пунктах для сдерживания эпидемии уже с 27 октября, сообщил телеканал RTV Slovenija.

Теперь в течение недели местным жителям ограничили доступ к соседним муниципалитетам и иностранным посольствам, а с 21:00 до 6:00 нельзя будет появляться на улицах.

Также запретили свадьбы и похороны, в которых принимают участие более шести человек.