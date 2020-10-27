Как пишет Reuters, в Чехии комендантский час будет введен с 28 октября и продлится до 3 ноября. В этот период будет запрещено свободное перемещение людей с 21:00 до 5:00 по местному времени.
Власти Словении ввели комендантский час и ограничения на въезд и выезд граждан во всех населенных пунктах для сдерживания эпидемии уже с 27 октября, сообщил телеканал RTV Slovenija.
Теперь в течение недели местным жителям ограничили доступ к соседним муниципалитетам и иностранным посольствам, а с 21:00 до 6:00 нельзя будет появляться на улицах.
Также запретили свадьбы и похороны, в которых принимают участие более шести человек.