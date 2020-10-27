Ранее глава Координационного совета объявила девствующему главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором потребовала от него сложить полномочия, иначе 26 октября вся страна выйдет на забастовку.
В своем видеообращении к оппозиции Тихановская рассказала, как накануне плечом к плечу на протестах стояли пенсионеры, бизнесмены и студенты.
«А работники заводов останавливали свою работу, чтобы все мы смогли жить в свободной стране. Эта сила солидарности испугала режим. Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен», — сказала лидер оппозиции.
Тихановская призвала граждан и дальше бороться против режима Лукашенко, заявив, что эта акция была только началом.
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Сегодня был важный день. Пенсионеры на марше защищали студентов, а студенты стояли в сцепке за пенсионеров. Водители блокировали движение на дорогах, чтобы не пропустить спецтехнику к акциям айтишников. Айтишники выходили на улицы, чтобы поддержать медиков. Медики стояли в одних цепях солидарности с представителями частного бизнеса. Частные бизнесы закрывали свои двери, чтобы показать солидарность с бастующими заводами. А работники заводов останавливали свою работу, чтобы все мы смогли жить в свободной стране. Эта сила солидарности испугала режим. Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. На вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе, и снова смогут жить за ваш счёт. Но сегодня у нас всё получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка. Цехи заводов не заработали, чтобы могла заработать цепная реакция солидарности. Ее уже не подорвать, не задержать и не убить. Сегодня был важный день — и я верю, что это было только начало.
В МВД Белоруссии сообщили, что правоохранительные органы не препятствовали сбору и движению колонны участников марша.
Помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга заявил, что Мозырский НПЗ, «Нафтан», «Беларуськалий», «Гродно Азот», БелАЗ, Минский тракторный и Минский автомобильный продолжали работать.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, тогда оппозиция выступила против результатов президентских выборов, считая их подтасованными.
По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская 10%.
Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.