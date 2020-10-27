Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская подвела итоги забастовки, назначенной на 26 октября. Ее глава Координационного совета оценила как «испугавшую режим», написала Тихановская у себя в Instagram 27 октября

Ранее глава Координационного совета объявила девствующему главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором потребовала от него сложить полномочия, иначе 26 октября вся страна выйдет на забастовку.

В Минске состоялось шествие оппозиции © REUTERS, Stringer

«А работники заводов останавливали свою работу, чтобы все мы смогли жить в свободной стране. Эта сила солидарности испугала режим. Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен», — сказала лидер оппозиции.

Тихановская призвала граждан и дальше бороться против режима Лукашенко, заявив, что эта акция была только началом.

В МВД Белоруссии сообщили, что правоохранительные органы не препятствовали сбору и движению колонны участников марша.

Помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга заявил, что Мозырский НПЗ, «Нафтан», «Беларуськалий», «Гродно Азот», БелАЗ, Минский тракторный и Минский автомобильный продолжали работать.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, тогда оппозиция выступила против результатов президентских выборов, считая их подтасованными.

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская 10%.

Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.