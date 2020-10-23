Многовекторная политика является необходимой составляющей той модели белорусской государственности, которую выстроил Александр Лукашенко, и, не отказавшись от этой модели, невозможно отказаться от политики многовекторности, считает эксперт.
«Она необходима как основной ресурс современной Белоруссии, позволяющий ей неплохо развиваться. Однозначный поворот на Запад или на Восток в сторону России подрывает важнейшие основания под всей моделью. Явно, что Лукашенко не тот человек, который хотел бы столь радикальных перемен. Он пытается сохранить ту модель, которую создал еще в 90-е годы», — рассказал Олег Неменский.
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Многовекторность в понимании Лукашенко — стратегия «равной приближенности» к Востоку и Западу, дающая шанс эффективно использовать выгодное географическое положение, транзитный и индустриальный потенциал.
25 октября истекает срок ультиматума лидера оппозиции Светланы Тихановской действующему президенту.
Если требования оппозиции, среди которых отказ от власти, освобождение политзаключенных и прекращение насилия на улицах, выполнены не будут, Тихановская обещает начать общенациональную забастовку с 26 октября.