Президент Белоруссии Александр Лукашенко сохранит ориентацию на многовекторную политику и всеми силами будет отстаивать эти принципы и в дальнейшем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Олег Неменский: Лукашенко будет до конца сопротивляться созданию Союзного государства © РИА Новости, Нина Зотина

«Она необходима как основной ресурс современной Белоруссии, позволяющий ей неплохо развиваться. Однозначный поворот на Запад или на Восток в сторону России подрывает важнейшие основания под всей моделью. Явно, что Лукашенко не тот человек, который хотел бы столь радикальных перемен. Он пытается сохранить ту модель, которую создал еще в 90-е годы», — рассказал Олег Неменский.

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Многовекторность в понимании Лукашенко — стратегия «равной приближенности» к Востоку и Западу, дающая шанс эффективно использовать выгодное географическое положение, транзитный и индустриальный потенциал.

25 октября истекает срок ультиматума лидера оппозиции Светланы Тихановской действующему президенту.

Если требования оппозиции, среди которых отказ от власти, освобождение политзаключенных и прекращение насилия на улицах, выполнены не будут, Тихановская обещает начать общенациональную забастовку с 26 октября.