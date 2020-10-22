Владимир Зеленский надеется сделать Украину мощным игроком международной политики, поэтому вопрос о гарантиях, определенных Будапештским меморандумом включен в общенациональный опрос. Об этом украинский лидер заявил 22 октября представителям СМИ, передает «Сегодня»

Без гарантий. Что на самом деле даёт Украине Будапештский меморандум © AP, Denis Paquin

По словам Зеленского, ему очень важно знать мнение украинцев, но раскрывать свою стратегию журналистам президент Украины отказался.

«Что я буду делать дальше — я вам не скажу, потому что это комплексная работа, которой я занимаюсь. Я сегодня занимаюсь тем, чтобы полностью возродить Украину — самостоятельную, обороноспособную. Поэтому у нас не случайно появляются военно-морские базы. Не случайно я подписываю стратегические соглашения, которых не было и близко у Украины. Я хочу еще с несколькими странами это сделать», — сказал президент.

Вместе с тем Зеленский пообещал, что Украина не станет выпрашивать помощь у международных партнеров.