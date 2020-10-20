Депутаты от «Слуги народа» поедут в Донбасс общаться с местными жителями. Об этом 20 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде, выступая с ежегодным обращением к парламенту, трансляцию вели украинские телеканалы

Резников хочет поражения в правах для учителей Донбасса © скриншот LBTV | скриншот LBTV | Перейти в фотобанк

«Я очень рад, что завтра и 120 депутатов партии "Слуга народа" поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как когда-то. Депутаты поедут на передовую. И услышат о ситуации там не из соцсетей, а от наших военных и местных жителей. Мир на Донбассе и деоккупация Крыма — мои ключевые приоритеты», — сказал Зеленский.

Также он пригласил всех мировых лидеров посетить не только Киев, но и Донбасс.