Украинский лидер анонсировал поездку в Донбасс 120 депутатов своей партии. Они проведут встречи с военными и местными жителями.
«Я очень рад, что завтра и 120 депутатов партии "Слуга народа" поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как когда-то. Депутаты поедут на передовую. И услышат о ситуации там не из соцсетей, а от наших военных и местных жителей. Мир на Донбассе и деоккупация Крыма — мои ключевые приоритеты», — сказал Зеленский.
Также он пригласил всех мировых лидеров посетить не только Киев, но и Донбасс.