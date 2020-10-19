Политолог, сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз» Станислав Бышок пояснил в интервью изданию Украина.ру, из-за чего протестующие в Белоруссии продолжают выходить на улицы

По его словам, главная ошибка президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения — гражданам не предложили никакого конкретного собственного плана действий в нынешней ситуации.

«Тихановская представляет план, пусть он и нереальный, а Лукашенко не представляет даже плана», — подчеркнул он.

Корнилов: У Лукашенко есть два пути - сценарий Януковича и сценарий Макрона © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом в государственных СМИ тоже не идет обсуждения возможных изменений в стране, говорится только о зарубежных кукловодах протеста. А тем временем, как отметил эксперт, команда Светланы Тихановской привлекает людей на свою сторону, именно предлагая определенный алгоритм действий, хоть и частично невыполнимый.

Поход Лукашенко в СИЗО для общения с политзаключенными и полет с автоматом на вертолете — яркие шаги, но малозначимые в политическом плане, отметил политолог.

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