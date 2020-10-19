По его словам, главная ошибка президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения — гражданам не предложили никакого конкретного собственного плана действий в нынешней ситуации.
«Тихановская представляет план, пусть он и нереальный, а Лукашенко не представляет даже плана», — подчеркнул он.
Бышок отметил, что Лукашенко заявил о необходимости провести конституционную реформу, но не назвал, каким образом это будет сделано и в какие сроки.
При этом в государственных СМИ тоже не идет обсуждения возможных изменений в стране, говорится только о зарубежных кукловодах протеста. А тем временем, как отметил эксперт, команда Светланы Тихановской привлекает людей на свою сторону, именно предлагая определенный алгоритм действий, хоть и частично невыполнимый.
Поход Лукашенко в СИЗО для общения с политзаключенными и полет с автоматом на вертолете — яркие шаги, но малозначимые в политическом плане, отметил политолог.
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