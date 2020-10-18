Генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш выразил глубокое сожаление по поводу того, что Армения и Азербайджан игнорируют призывы мирового сообщества прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта. Об этом говорится в опубликованном 18 октября заявлении пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжжарика

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

«Трагическая гибель мирных жителей, в том числе детей, в результате последнего удара… по городу Гянджа, о котором сообщалось, абсолютно неприемлема», — говорится в заявлении.

Осудил генсек ООН и «беспорядочные удары по населенным зонам в любых местах, в том числе в Степанакерте».

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.