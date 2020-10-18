В субботу, 17 октября, азербайджанский город Гянджа подвергся ракетному обстрелу. По данным МЧС Азербайджана, спасатели из-под завалов извлекли 13 тел погибших, в том числе трех детей. Еще 53 человека получили ранения.
«Трагическая гибель мирных жителей, в том числе детей, в результате последнего удара… по городу Гянджа, о котором сообщалось, абсолютно неприемлема», — говорится в заявлении.
Осудил генсек ООН и «беспорядочные удары по населенным зонам в любых местах, в том числе в Степанакерте».
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.