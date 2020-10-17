В Киевской области задержали двух парней, которые ночью меняли на билбордах номер одного из кандидатов в избирательном бюллетене. Об этом в субботу, 17 октября, сообщила пресс-служба Нацполиции по региону

«В городе Бровары двое неизвестных в течение ночи заменили номера, присвоенные кандидату в избирательном бюллетене, на 18 агитационных билбордах», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что то, как молодые люди заклеивали номер на одном из билбордов, попало в объектив камеры видеонаблюдения.

«За препятствование осуществлению избирательного права полицейские составили 18 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 212-24 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, или деятельности субъекта избирательного процесса, процесса референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки полицейские открыли 24 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса.