«В городе Бровары двое неизвестных в течение ночи заменили номера, присвоенные кандидату в избирательном бюллетене, на 18 агитационных билбордах», — говорится в сообщении.
Задержанным парням 21 и 23 года. Правоохранители изъяли у них лестницу и другие приспособления, с помощью которых они портили билборды.
Отмечается, что то, как молодые люди заклеивали номер на одном из билбордов, попало в объектив камеры видеонаблюдения.
«За препятствование осуществлению избирательного права полицейские составили 18 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 212-24 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, или деятельности субъекта избирательного процесса, процесса референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки полицейские открыли 24 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса.