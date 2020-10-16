Власти США сочли неудачным предложение президента РФ Владимира Путина продлить действующий договор СНВ-3 без всяких условий на год, заявил в пятницу советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен

«Сегодняшняя инициатива президента Путина продлить СНВ-3 без замораживания ядерных арсеналов — это обреченное на неудачу предприятие», — приводятся его слова на странице в Twitter Совета нацбезопасности США.

В США раскрыли стратегию Вашингтона в переговорах по СНВ © CC0, Pixabay

В ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ он также поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову «сформулировать позицию России американским партнерам и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ».