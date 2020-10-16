«Сегодняшняя инициатива президента Путина продлить СНВ-3 без замораживания ядерных арсеналов — это обреченное на неудачу предприятие», — приводятся его слова на странице в Twitter Совета нацбезопасности США.
Ранее Путин предложил продлить действующий договор СНВ-3 без всяких условий на год «с тем, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем, чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях».
В ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ он также поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову «сформулировать позицию России американским партнерам и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ».