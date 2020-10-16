Одесские правоохранители разоблачили сеть подкупа избирателей перед местными выборами. Об этом 15 октября сообщила Нацполиция на своем сайте

Лукаш: Единовременная доплата к пенсии под выборы — это подкуп от Порошенко © Facebook/Elena Lukash

«Во время следственных действий изъято почти 45 тысяч долларов, которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосование за определенного кандидата на пост одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1000 гривен денежного вознаграждения (2,7 тысячи рублей — ред.)», — рассказали силовики.

Выяснилось, что задержанный глава комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о подкупе избирателей. Преступникам грозит до 7 лет тюрьмы.