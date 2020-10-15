Коронавирус SADS-CoV, происходящий от коронавирусов летучих мышей HKU2, вызывает синдром острой диареи у свиней, в первую очередь у поросят, отмечают биологи Университета Северной Каролины.
Вирус заразил культуры человеческих клеток. Это доказывает, что он опасен и для людей.
От летучих мышей к свиньям SADS-CoV перебрался в 2016 году, выяснили ученые.
«Наши данные показывают, что SADS-CoV имеет широкий спектр хозяев и обладает внутренним потенциалом к распространению между животными и людьми. Эффективный рост вируса в первичных клетках легких и кишечника человека указывает, что SADS-CoV — потенциальный новый коронавирус повышенного риска», — отметили ученые.
По их данным, от заразы помогает все тот же ремдесивир, испытанный на COVID-19.