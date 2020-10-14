Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о проведении дополнительного опроса в день голосования 25 октября является злоупотреблением властью и создает риск для жизней граждан. Об этом 13 октября заявил руководитель Центрального штаба «Европейской Солидарности» Александр Турчинов, передает пресс-служба партии

Зеленский и эпидемия: состоятся ли выборы на Украине 25 октября © AP, Evgeniy Maloletka

Он добавил, что в этом кроется несколько опасностей.

«Первая, не имея полномочий референдума, происходит попытка сфальсифицировать поддержку капитулянтских инициатив, о которых постоянно говорит действующая власть. Вторая проблема, кроме популизма и дежурных обещаний, которые также будут пытаться закамуфлировать в этих вопросах, — подвергание опасности граждан. Ведь, в разгар пандемии, чем меньше будет находиться человек на участке — тем лучше и для членов комиссии и для граждан», — отметил он.

Турчинов добавил, что подобные инициативы президента являются «злоупотреблением властью, попыткой в нарушение избирательного законодательства привлечь внимание к правящей партии, попыткой протащить капитулянтские инициативы, создав дополнительный политический конфликт, а также подвергают опасности жизнь и здоровье граждан, которые придут на участки в день голосования».

Накануне Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки в день местных выборов и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие именно будут вопросы, президент пообещал сообщить позже.

На Украине 5 сентября официально стартовала избирательная кампания местных выборов. В субботу, 24 октября наступит так называемый день тишины, то есть запрет на агитацию. В воскресенье, 25 октября проведут выборы, а результаты станут известны 6 ноября.