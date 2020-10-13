На Украине команда президента Владимира Зеленского реализует в отношении Донбасса «план Б», то есть замораживание конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Руслан Бортник: Команда Зеленского приступила к заморозке конфликта в Донбассе © Facebook, Ruslan Bortnik

«Замораживание конфликта они пытаются подать как большую победу, отсутствие войны они будут пытаться продать украинскому избирателю как наличие мира. А отсутствие интеграции Донбасса будут объяснять жесткой и непродуктивной позицией России», — считает Руслан Бортник.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Собеседник издания добавил, что власти пока еще надо нравиться людям в центре, на юге, на востоке Украины, где наиболее силен запрос на мир, поэтому для них звучит примирительная риторика.

Владимир Зеленский во время визита в Великобританию дал интервью телеканалу «Би-би-си». В разговоре он заявил, что если не сумеет завершить войну в Донбассе, то пусть на его место придёт другой человек.