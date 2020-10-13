Все, что происходит вокруг переговорного процесса по Донбассу, в том числе отзыв Витольда Фокина, позволяет говорить, что команда власти стремится заморозить конфликт.
«Замораживание конфликта они пытаются подать как большую победу, отсутствие войны они будут пытаться продать украинскому избирателю как наличие мира. А отсутствие интеграции Донбасса будут объяснять жесткой и непродуктивной позицией России», — считает Руслан Бортник.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Собеседник издания добавил, что власти пока еще надо нравиться людям в центре, на юге, на востоке Украины, где наиболее силен запрос на мир, поэтому для них звучит примирительная риторика.
Владимир Зеленский во время визита в Великобританию дал интервью телеканалу «Би-би-си». В разговоре он заявил, что если не сумеет завершить войну в Донбассе, то пусть на его место придёт другой человек.