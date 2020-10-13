По словам очевидцев, ребёнок на вид 10 лет был неряшливо одет, приставал к людям и пытался забрать их личные вещи. Когда ему пытались помешать, он угрожал осколком стекла.
Полиция зарегистрировала заявление по факту случившегося.
По словам очевидцев, ребёнок на вид 10 лет был неряшливо одет, приставал к людям и пытался забрать их личные вещи. Когда ему пытались помешать, он угрожал осколком стекла.
Полиция зарегистрировала заявление по факту случившегося.
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