Ограбление по-европейски. Как и кто использует Украину
Ограбление по-европейски. Как и кто использует Украину
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По словам очевидцев, ребёнок на вид 10 лет был неряшливо одет, приставал к людям и пытался забрать их личные вещи. Когда ему пытались помешать, он угрожал осколком стекла.

Полиция зарегистрировала заявление по факту случившегося.