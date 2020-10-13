В Ужгороде мальчик угрожал обломком стекла посетителям торгового центра «Токио». Об этом на днях сообщили в Telegram-канале «Безопасный город Ужгород»

Ограбление по-европейски. Как и кто использует Украину © Corum очевидцев, ребёнок на вид 10 лет был неряшливо одет, приставал к людям и пытался забрать их личные вещи. Когда ему пытались помешать, он угрожал осколком стекла. Полиция зарегистрировала заявление по факту случившегося.