Зеленский отметил, что он встречался с Дональдом Трампом и знает, что нынешний президент США лично поддерживает Украину. Также украинский президент отметил поддержку Байдена и то, что кандидат в президенты Соединенных Штатов обещал предоставлять помощь Украине.
«Я с ним (Байденом. — Ред.) никогда не общался лично, но я слышал, он не раз говорил, что мы будем помогать Украине, и многие политики Америки говорили: несмотря на то кто будет президентом, Соединенные Штаты нас поддерживают», — отметил Зеленский.