Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он думает о том, что новым американским президентом может стать Джозеф Байден. Об этом он сообщил в интервью BBC, которое было обнародовано 11 октября в YouTube

Яков Кедми объяснил, почему Путин победил бы Трампа и Байдена на выборах в США © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Дональдом Трампом и знает, что нынешний президент США лично поддерживает Украину. Также украинский президент отметил поддержку Байдена и то, что кандидат в президенты Соединенных Штатов обещал предоставлять помощь Украине.

«Я с ним (Байденом. — Ред.) никогда не общался лично, но я слышал, он не раз говорил, что мы будем помогать Украине, и многие политики Америки говорили: несмотря на то кто будет президентом, Соединенные Штаты нас поддерживают», — отметил Зеленский.