По его словам, идея выманить «российских наемников» на Украину возникла среди оперативников Главного управления разведки Минобороны. Для этого спецслужбы решили вербовать группу россиян для работы якобы в Венесуэле. Чтобы избежать подозрений, в группу принимали не только участников боевых действий в Донбассе.
Как утверждает Богдан, у спецслужб было все готово, чтобы самолет с россиянами приземлился под Киевом.
«Все было готово заранее. Они бы садились в аэропорту "Борисполь" на самолете, и не надо было ждать некоторое время, чтобы понять, а что им вообще предъявить. Были применены дополнительные рычаги, и самолет сел бы на 100%», — сказал он.
Вылет российских граждан из Белоруссии был запланирован на 24 июля. Однако на совещании у президента Украины Владимира Зеленского в этот же день глава его Офиса Андрей Ермак предложил перенести операцию на 30 июля из-за установившегося накануне перемирия в Донбассе.
В итоге украинская разведка, как утверждает Богдан, была вынуждена покупать «вагнеровцам» новые билеты и селить их в санаторий под Минском. Но за день до их вылета россиян задержал КГБ Белоруссии.
Собеседник телеканала заявил, что провал операции связан с предательством в высших кругах власти, где сидит «огромная крыса» с возможностями «позвонить кому-то туда и сказать об этом». Он добавил, что после такого исхода операции в кадровом составе украинских спецслужб началась «зачистка» — их уволили, а затем возбудили уголовные дела.
Россиян задержали в Белоруссии 29 июля. Изначально КГБ республики назвала их наемниками из «частной военной компании Вагнера» и обвинила в подготовке провокаций перед президентскими выборами. Киев заявил, что некоторые из россиян подозреваются в террористической деятельности на Украине и потребовал их выдачи. Однако 14 августа Минск снял с задержанных все обвинения и передал России.
В конце августа президент РФ Владимир Путин заявил, что россиян «использовали втемную», выманив в Белоруссию. По его словам, за операцией стоят украинские и американские спецслужбы.