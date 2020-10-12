За задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых считали бойцами «ЧВК Вагнера», стоит украинская разведка, задачей которой было выманить на Украину «боевиков», принимавших участие в вооруженных действиях в Донбассе, однако операция провалилась. Об этом представитель спецслужб под псевдонимом Богдан рассказал в эфире телеканала «Прямой»

Неменский объяснил, почему история с «вагнеровцами» в Белоруссии до сих пор не закрыта © РИА Новости, Владимир Трефилов

Как утверждает Богдан, у спецслужб было все готово, чтобы самолет с россиянами приземлился под Киевом.

«Все было готово заранее. Они бы садились в аэропорту "Борисполь" на самолете, и не надо было ждать некоторое время, чтобы понять, а что им вообще предъявить. Были применены дополнительные рычаги, и самолет сел бы на 100%», — сказал он.

Вылет российских граждан из Белоруссии был запланирован на 24 июля. Однако на совещании у президента Украины Владимира Зеленского в этот же день глава его Офиса Андрей Ермак предложил перенести операцию на 30 июля из-за установившегося накануне перемирия в Донбассе.

В итоге украинская разведка, как утверждает Богдан, была вынуждена покупать «вагнеровцам» новые билеты и селить их в санаторий под Минском. Но за день до их вылета россиян задержал КГБ Белоруссии.

Собеседник телеканала заявил, что провал операции связан с предательством в высших кругах власти, где сидит «огромная крыса» с возможностями «позвонить кому-то туда и сказать об этом». Он добавил, что после такого исхода операции в кадровом составе украинских спецслужб началась «зачистка» — их уволили, а затем возбудили уголовные дела.

Россиян задержали в Белоруссии 29 июля. Изначально КГБ республики назвала их наемниками из «частной военной компании Вагнера» и обвинила в подготовке провокаций перед президентскими выборами. Киев заявил, что некоторые из россиян подозреваются в террористической деятельности на Украине и потребовал их выдачи. Однако 14 августа Минск снял с задержанных все обвинения и передал России.

В конце августа президент РФ Владимир Путин заявил, что россиян «использовали втемную», выманив в Белоруссию. По его словам, за операцией стоят украинские и американские спецслужбы.