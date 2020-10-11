Высшая номенклатура, которая окружает президента Белоруссии Александра Лукашенко, прекрасно знает его состояние и его специфику и, конечно, откровенно этим пользуется. Об этом рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Иждивенческий формат разваливает государства бывшего СССР © Владимир Трефилов

«Это странно. Размах уличных акций в данном случае не является показателем легитимности Лукашенко. А они-то как раз считают, что если на улице стало меньше людей, то тогда он твердо удержится у власти. Это заблуждение может подвести», — указал Суздальцев.

С другой стороны, и это отмечают и российские, и белорусские, и западные эксперты, есть определенная колода из персонажей, которые в перспективе могут занять президентский пост, констатировал политолог.

По его словам, у Вашингтона есть такой человек, которого сейчас осторожно пытаются раскручивать, это сын известного белорусского националиста.

В любом случае этот процесс идет, и состояние белорусской экономики только подрывает позиции Лукашенко, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.