Видимо, полагает эксперт, белорусская элита в перспективе рассчитывает покинуть страну, но в то же время у них есть надежда, что Лукашенко как-то удержится.
«Это странно. Размах уличных акций в данном случае не является показателем легитимности Лукашенко. А они-то как раз считают, что если на улице стало меньше людей, то тогда он твердо удержится у власти. Это заблуждение может подвести», — указал Суздальцев.
С другой стороны, и это отмечают и российские, и белорусские, и западные эксперты, есть определенная колода из персонажей, которые в перспективе могут занять президентский пост, констатировал политолог.
По его словам, у Вашингтона есть такой человек, которого сейчас осторожно пытаются раскручивать, это сын известного белорусского националиста.
В любом случае этот процесс идет, и состояние белорусской экономики только подрывает позиции Лукашенко, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.