Экс-депутат Жвания рассказал, как Турчинов и Порошенко «сдавали» Крым
Экс-депутат Жвания рассказал, как Турчинов и Порошенко «сдавали» Крым
© Facebook, Давид Жвания
По его словам, решение Кабмина о санкциях рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), затем его должен ввести в действие президент страны и утвердить Верховная Рада. 

Какими именно санкциями Украина хочет наказать Никарагуа за позицию по Крыму, Резников не уточнил.

«Соответствующее решение несет четкий сигнал официального послания украинского народа отдельным правительствам государств, в частности Республике Никарагуа. Реализация этого решения… обеспечит применение всеохватывающих санкций против отдельного иностранного государства, чьи действия прямо противоречат интересам и безопасности украинских граждан и потакают вооруженной агрессии РФ против Украины», — считает Резников.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

 

 

 