По его словам, решение Кабмина о санкциях рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), затем его должен ввести в действие президент страны и утвердить Верховная Рада.
Какими именно санкциями Украина хочет наказать Никарагуа за позицию по Крыму, Резников не уточнил.
«Соответствующее решение несет четкий сигнал официального послания украинского народа отдельным правительствам государств, в частности Республике Никарагуа. Реализация этого решения… обеспечит применение всеохватывающих санкций против отдельного иностранного государства, чьи действия прямо противоречат интересам и безопасности украинских граждан и потакают вооруженной агрессии РФ против Украины», — считает Резников.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.