Кабмин Украины одобрил санкции против Никарагуа, власти которой назначили почетного консула в Крым, проигнорировав предупреждение Киева. Об этом 9 октября на заседании правительства заявил вице-премьер страны, замглавы делегации Украины в контактной группе по Донбассу Алексей Резников

Экс-депутат Жвания рассказал, как Турчинов и Порошенко «сдавали» Крым © Facebook, Давид Жвания

Какими именно санкциями Украина хочет наказать Никарагуа за позицию по Крыму, Резников не уточнил.

«Соответствующее решение несет четкий сигнал официального послания украинского народа отдельным правительствам государств, в частности Республике Никарагуа. Реализация этого решения… обеспечит применение всеохватывающих санкций против отдельного иностранного государства, чьи действия прямо противоречат интересам и безопасности украинских граждан и потакают вооруженной агрессии РФ против Украины», — считает Резников.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.