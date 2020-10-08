В рамках визита в Великобританию Зеленский посетил Лондонскую фондовую биржу, где встретился с ее руководством, а также с лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом.
«Мы вводим новые финансовые инструменты. Мы голосуем законы, которые введут новую финансовую политику, привлекут инвестиции. Мы хотели бы построить Киев-Сити — живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас чрезвычайно полезными», — сказал Зеленский.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Украине нужен план действий по членству в НАТО.