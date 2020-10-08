Президент Украины Владимир Зеленский рассказал представителям британских финансовых кругов о планах построить Киев-Сити – финансовый центр Украины. Об этом 8 октября сообщил «Интерфакс-Украина»

Повоевать руками Украины и заработать: зачем англичане дают Киеву кредит на развитие флота © пресс-служба министерства обороны Украины Уильямом Расселом.

«Мы вводим новые финансовые инструменты. Мы голосуем законы, которые введут новую финансовую политику, привлекут инвестиции. Мы хотели бы построить Киев-Сити — живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас чрезвычайно полезными», — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Украине нужен план действий по членству в НАТО.