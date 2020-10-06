Митингующие ворвались в здание крупнейшего золотодобытчика в Киргизии ОАО «Кыргызалтын», сообщило информагентство 24.kg 6 октября

Ранее в этот день было разграблено и сожжено второе по величине золотоносное месторождение Киргизии «Джеруй».

«Митингующие пытаются войти в здание ОАО "Кыргызалтын". Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе компании», — говорится в сообщении.

Позднее в компании рассказали, что примерно 60 человек ворвались в здание, но их удалось вытеснить с территории предприятия.

«Благодаря дружинникам этих людей удалось вытеснить из здания. Половина из них ушла, а вторая осталась ждать в автомобилях рядом. Мы продолжаем усиленно охранять здание», — рассказали в компании.

По их данным, нападавшие хотели совершить рейдерский захват компании и поставить на пост руководителя своего человека.

Второе по величине золотое месторождение в Киргизии разграблено и сожжено © РИА Новости, Александр Лыскин | Перейти в фотобанк

На прииске долгое время не могли потушить пожар, были опасения воспламенения реагентов.

Лицензия на месторождение Джеруй при президенте Алмазбеке Атамбаеве была продана структурам бизнесмена Мусы Бажаева за $100 млн.

Сообщения поступают на фоне беспорядков в Бишкеке и заявления президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова о попытке захвата власти в стране.