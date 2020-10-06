Золотоносное месторождение Джеруй в Киргизии разграблено, в течение нескольких часов на предприятии не могут потушить пожар, сообщает Интерфакс 6 октября со ссылкой на пресс-службу ОсОО «Альянс Алтын»

«Около 500 человек захватили месторождение Джеруй, подожгли и разграбили предприятие», — говорится в сообщении.

Как отмечается, возгорание до сих пор не потушено, есть опасения, что могут загореться реагенты.

«Поджигают по краям». Почему возникли и что означают протесты в Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Лицензия на месторождение обошлась структурам бизнесмена Мусы Бажаева в $100 млн при президенте Алмазбеке Атамбаеве.

Сообщение поступило на фоне беспорядков в Бишкеке и заявления президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова о попытке захвата власти в стране.

5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, после чего протестующие ворвались в здание парламента и администрация президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

При этом парламент страны раскололся, попытки объявить импичмент Жээнбекову провалились из-за отсутствия кворума.

Оппозиция создала Координационный совет по типу белорусского, Минфин заявил о признании «власти народа» и приостановил все финансовые операции до создания «легитимного правительства».