«Год назад государство в смартфоне было только мечтой. Сегодня, когда мобильным приложением "Дія" (с укр. "Действие" — ред.) пользуются 5 миллионов граждан, это уж точно начало новой реальности. Реальности, где Украина будет цифровой, современной, комфортной для людей. Это движение уже не остановить. Этот путь уже необратим. Верю в это. Делаем это», — сказал Зеленский.
По его словам, когда в предвыборном штабе была поставлена столь амбициозная цель «Государство в смартфоне», многие не верили и крутили у виска, однако всего через год Украина стала четвертой страной Европы, которая имеет цифровые водительские права и первой страной в мире, имеющей цифровой паспорт.
Уверен президент и в том, что цифровизация позволит сделать бюрократию и коррупцию «нетипичным явлением».
Приложение «Дія» — украинский проект, целью которого было приведение всех государственных услуг в онлайн режим.
Пока пользователи отмечают, что на данный момент работают только две функции — права в смартфоне и регистрация автомобилей через сеть. Правда, один раз из дома все таки придется выйти, чтобы сначала оформить цифровую подпись.
Остальные гослуслуги обещают перевести онлайн до 2024 года.
К слову, более шести тысяч школ на Украине до сих пор не имеют подключения к интернету. Об этом накануне учебного года 2020-2021 заявил заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест.
Причем речь идет не об интернете конкретно в учебных заведениях. Чаще всего, оптический провайдер в принципе отсутствует в населенных пунктах, а это значит, что пользоваться благами всемирной сети, в том числе и для дистанционного обучения, не могут ни ученики, ни учителя даже у себя дома.