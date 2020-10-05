Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс превращения Украины в цифровое государство уже необратим, причем этот путь позволит не только сделать жизнь удобнее, но и избавиться от бюрократии и коррупции, сообщает УНИАН 5 октября

«Год назад государство в смартфоне было только мечтой. Сегодня, когда мобильным приложением "Дія" (с укр. "Действие" — ред.) пользуются 5 миллионов граждан, это уж точно начало новой реальности. Реальности, где Украина будет цифровой, современной, комфортной для людей. Это движение уже не остановить. Этот путь уже необратим. Верю в это. Делаем это», — сказал Зеленский.

Украинский офицер разрубил топором смартфон рядового © CC0, Pixabay

Уверен президент и в том, что цифровизация позволит сделать бюрократию и коррупцию «нетипичным явлением».

Приложение «Дія» — украинский проект, целью которого было приведение всех государственных услуг в онлайн режим.

Пока пользователи отмечают, что на данный момент работают только две функции — права в смартфоне и регистрация автомобилей через сеть. Правда, один раз из дома все таки придется выйти, чтобы сначала оформить цифровую подпись.

Остальные гослуслуги обещают перевести онлайн до 2024 года.

К слову, более шести тысяч школ на Украине до сих пор не имеют подключения к интернету. Об этом накануне учебного года 2020-2021 заявил заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест.

Причем речь идет не об интернете конкретно в учебных заведениях. Чаще всего, оптический провайдер в принципе отсутствует в населенных пунктах, а это значит, что пользоваться благами всемирной сети, в том числе и для дистанционного обучения, не могут ни ученики, ни учителя даже у себя дома.