«Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире. Сегодня мы хотели бы напомнить частным лицам и компаниям, что означают эти санкции», — сказал Лангенкемп.
А именно, уточнил он, ведение бизнеса с тем, кто «под санкциями» грозит попаданием в тот же запретительный список. При этом в ведомстве заявили, что все имущество заблокированной персоны также будет заблокировано.
Министерство финансов США ввело персональные санкции против народного депутата Украины Андрея Деркача и трех россиян 10 сентября за якобы вмешательство в выборы США.
Депутата обвинили в связях с российскими спецслужбами после того, как 22 июня он обнародовал так называемые «пленки» — записи телефонных разговоров, на которых предположительно экс-президент Украины Петр Порошенко и экс-вице-президент США Джо Байден обсуждают компанию «Бурисма», которая якобы заплатила семье Байденов несколько миллионов долларов.
Ситуацию осложняло то, что Байден при этом находился в должности вице-президента и в том числе курировал украинский вопрос.
Нынешний президент США и главный конкурент демократа Дональд Трамп счел это ярким образцом коррупции.
Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Деркача якобы использовала Российская Федерация, чтобы очернить кандидата в президенты Байдена перед выборами.
В российском МИДе назвали эти обвинения надуманными.