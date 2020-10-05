Представитель посольства США на Украине Дэниэл Лангенкемп заявил, что введенные против депутата Верховной Рады Андрея Деркача санкции за попытки влиять на выборы в Соединенных Штатах будут распространяться на все его имущество и даже на партнеров по бизнесу. Такую информацию опубликовала пресс-служба диппредставительства 5 октября

«Марионеточная логика»: Рудяков объяснил, почему «пленки Деркача» не будут иметь последствий на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

А именно, уточнил он, ведение бизнеса с тем, кто «под санкциями» грозит попаданием в тот же запретительный список. При этом в ведомстве заявили, что все имущество заблокированной персоны также будет заблокировано.

Министерство финансов США ввело персональные санкции против народного депутата Украины Андрея Деркача и трех россиян 10 сентября за якобы вмешательство в выборы США.

Депутата обвинили в связях с российскими спецслужбами после того, как 22 июня он обнародовал так называемые «пленки» — записи телефонных разговоров, на которых предположительно экс-президент Украины Петр Порошенко и экс-вице-президент США Джо Байден обсуждают компанию «Бурисма», которая якобы заплатила семье Байденов несколько миллионов долларов.

Ситуацию осложняло то, что Байден при этом находился в должности вице-президента и в том числе курировал украинский вопрос.

Нынешний президент США и главный конкурент демократа Дональд Трамп счел это ярким образцом коррупции.

Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Деркача якобы использовала Российская Федерация, чтобы очернить кандидата в президенты Байдена перед выборами.

В российском МИДе назвали эти обвинения надуманными.