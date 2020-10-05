Украинский певец и шоумен Дима Коляденко презентовал кавер на одну из знаменитых песен своей бывшей жены Ирины Билык, передает 5 октября «Главред»

По словам Коляденко, он давно хотел записать кавер на эту песню, но Ирина Билык ему не разрешала. Хотя песня, по его словам, ему очень понравилась еще в те времена, когда он работал с певицей в ее коллективе.

«Я счастлив, что буду исполнять "Краски". Это очень мистическая песня. Текст до сих пор не потерял своего значения, а про музыку я вообще молчу! Ира-гений!» — не скрывает восторга певец.

Ирина Билык губами и пальцами обрисовала свое отношение к футболу © Ирина Билык

Свои версии уже выпустили Алина Гросу, Ассия Ахат, Виталий Козловский.

Премьера клипа Коляденко состоялась в YouTube 5 октября.