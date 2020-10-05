По словам Коляденко, он давно хотел записать кавер на эту песню, но Ирина Билык ему не разрешала. Хотя песня, по его словам, ему очень понравилась еще в те времена, когда он работал с певицей в ее коллективе.
«Я счастлив, что буду исполнять "Краски". Это очень мистическая песня. Текст до сих пор не потерял своего значения, а про музыку я вообще молчу! Ира-гений!» — не скрывает восторга певец.
Коляденко рассказал, что экс-супруга дала согласие на исполнение кавера на ее хит этой зимой. Он предложил, чтобы разные звезды преподнесли такой музыкальный подарок к юбилею певицы.
Свои версии уже выпустили Алина Гросу, Ассия Ахат, Виталий Козловский.
Премьера клипа Коляденко состоялась в YouTube 5 октября.