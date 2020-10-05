«Наше условие — пусть нам представят график. График вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Тогда мы восстановим режим прекращения огня», — заявил Алиев.
При этом он признал, что сделать это в период военных действий крайне трудно.
Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия.
Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта.
Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.