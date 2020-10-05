Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе прекратятся лишь в том случае, если Армения предоставит график вывода своих войск из региона. Об этом сообщает AzTV 4 октября

Алиев назвал обострение ситуации в Карабахе «моментом истины» для Азербайджана © Пресс-служба президента Азербайджана | Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в фотобанк заявил Алиев.

При этом он признал, что сделать это в период военных действий крайне трудно.

Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия.

Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта.

Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.