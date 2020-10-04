Указ распространяется на предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности, специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.
«Отдельно кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Белоруссии, которые являются высококвалифицированными IТ-специалистами… Нуждается в совершенствовании процедура регистрации белорусских IТ-специалистов как физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога», — говоится в сообщении.
Кроме того, будет запущен пилотный проект по упрощенной процедуре оформления вида на жительство для IT-специалистов из Белоруссии.
После победы президента на выборах главы государства в августе в Белоруссии не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.
Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.