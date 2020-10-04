Кабинет министров Украины продлит срок пребывания граждан Белоруссии на территории страны до 180 дней. Соответствующий указ, призванный привлечь белорусских IT-специалистов на Украину, подписал Владимир Зеленский, передает 4 октября Офис президента Украины

Указ распространяется на предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности, специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

«Отдельно кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Белоруссии, которые являются высококвалифицированными IТ-специалистами… Нуждается в совершенствовании процедура регистрации белорусских IТ-специалистов как физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога», — говоится в сообщении.

Кроме того, будет запущен пилотный проект по упрощенной процедуре оформления вида на жительство для IT-специалистов из Белоруссии.

После победы президента «Недружественный жест»: посольство Белоруссии в Киеве жестко ответило Украине © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.