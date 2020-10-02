Убийство супруги военного пресс-атташе посольства США будут расследовать американские следователи, сообщил телеканал ТСН 2 октября

По его данным, здание судмедэкспертизы, куда привезли тело женщины, охраняют полицейские. Вскрытие не производится, ждут прибытия агентов Федерального бюро расследования.

Посольство США на Украине подтвердило гибель своей сотрудницы, она была американкой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как сообщали украинские СМИ, ее звали Санвер Никаэло, на затылке у нее была рана размером 4 см, американка была в спортивной форме и с наушниками.

Это сподвигло журналистов выдвинуть версию о том, что погибшая совершала пробежку, и ее сбил поезд, который она не заметила.

Однако полиция расследует инцидент как умышленное убийство.

В МВД сообщили, что у них есть подозреваемый — черноволосый мужчина около двух метров ростом, которого видели свидетели у места происшествия.

Это первое убийство сотрудника американского посольства на Украине.