Известный киевский салон красоты «Да ладно» оказался в центре громкого скандала после обнародования переписки администраторов заведения. О резонансной истории у себя в Facebook написала клиентка салона Юлия Лифшиц 1 октября

Женщина сообщила, что ей запретили записываться на процедуры в салон из-за того, что она еврейка.

Лифшиц пришла в «Да ладно» со своим сыном, который носит кипу. Он попытался поиграть с собакой владельцев салона, которая находилась там же. Хозяевам животного не понравилось такое поведение ребенка.

В тот же день киевлянка получила на свой телефон сообщение, которое, как полагает, клиентка, попало к ней по ошибке. Украинский депутат спел жестокую антисемитскую песню перед публикой – видео © Facebook Богдан Яциковський

«Предполагаю, что рабочий телефон салона находился у хозяина и адресовано оно было менеджеру, а не мне. Но пришло мне. "Юля еврейка! Не записывать!!!», — написала Лифшиц.

После того, как история была предана огласке, администрация салона выступила в соцсетях с извинениями. Всю вину за сложившую ситуация возложили на новенькую девушку-администратора.

«Мы вязли на работу нового администратора, пройдя собеседование и стажировку проявила себя скромным человеком и ничто не предвещало такого ужасного поступка. Почему она такое позволила сделать, никто не мог предугадать. По каким-то своим психически нездоровым причинам. Ей было сказано сделать отметку о записи на позднее время, но человек оказался полностью неадекватен в своих немотивированных поступках. Мы пытались связаться с Юлей и принести ей свои извинения», — сказано в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине один из самых низких уровней антисемитизма в Восточной Европе. Тем не менее, скандалы с антисемитскими выходками происходят в стране регулярно. Так недавно депутат Тернопольского облсовета Богдан Яциковский публично спел антисемитскую песню, а профессор кафедры географии Украины Киевского национального университета им. Шевченко Петр Масляк назвал хасидов разносчиками коронавируса и заявил, что на Украине они имеют поддержку «президента-еврея».