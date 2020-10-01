Совет Евросоюза ввел индивидуальные санкции против двух физических и четырех юридических лиц, причастных к строительству Крымского моста. Эти данные опубликованы в четверг, 1 октября, в «Официальном журнале» ЕС

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Так, в обновленный санкционный список вошли генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Компания Ганова осуществляет железнодорожное сообщение с Крымом. Предприятие, на котором работает Рыженькин, курировало строительство Крымского моста, отмечается в публикации.

Под санкции также подпали «Ленпромтранспроект», Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога и Крымская первая страховая компания, которые, согласно опубликованному документу, принимали участие в проекте соединения железнодорожной инфраструктуры «незаконно аннексированного Крыма и России».

«Настоящий регламент вступает в силу в день его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза», — говорится в постановлении.

Совет принял решение по письменной процедуре. Ограничительные меры, предусмотренные индивидуальными санкциями, вводят запрет на поездки в ЕС и замораживание финансовых активов в Евросоюзе.

В свою очередь в руководстве «Гранд Сервис Экспресс» уже сообщили, что санкции против Ганова не скажутся на деятельности перевозчика.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. По его итогам 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина вопреки этому считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин сказал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».