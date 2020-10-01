Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. После сегодняшнего расширения, они распространяются на 177 лиц и 48 организаций.
Так, в обновленный санкционный список вошли генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.
Компания Ганова осуществляет железнодорожное сообщение с Крымом. Предприятие, на котором работает Рыженькин, курировало строительство Крымского моста, отмечается в публикации.
Под санкции также подпали «Ленпромтранспроект», Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога и Крымская первая страховая компания, которые, согласно опубликованному документу, принимали участие в проекте соединения железнодорожной инфраструктуры «незаконно аннексированного Крыма и России».
«Настоящий регламент вступает в силу в день его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза», — говорится в постановлении.
Совет принял решение по письменной процедуре. Ограничительные меры, предусмотренные индивидуальными санкциями, вводят запрет на поездки в ЕС и замораживание финансовых активов в Евросоюзе.
В свою очередь в руководстве «Гранд Сервис Экспресс» уже сообщили, что санкции против Ганова не скажутся на деятельности перевозчика.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. По его итогам 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина вопреки этому считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин сказал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».