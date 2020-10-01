Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кравчук в ходе заседания группы призвал полпреда России в контактной группе Бориса Грызлова «не выдвигать ультиматумов» Киеву, а двигаться вперед. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба офиса президента Украины

Удаление Фокина из переговоров по Донбассу – очередная капитуляция Зеленского © пресс-служба президента Украины

«Стороны должны работать над реализацией решений глав государств Нормандского формата, достигнутых во время Парижского саммита, приближая мир, к которому так стремятся люди», — сказал Кравчук.

Глава делегации Украины призвал не создавать «камней преткновения», а «двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц».

«Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина — независимое государство, не позволит диктовать ей любые условия», — заявил Кравчук.

Грызлов ранее сообщил, что Киев отказывается от фиксации договоренностей контактной группы по Донбассу, снимая с себя всю ответственность. Также российский полпред призвал международных посредников потребовать от Украины ответственности в переговорах.