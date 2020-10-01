Удаление Фокина из переговоров по Донбассу – очередная капитуляция Зеленского
Удаление Фокина из переговоров по Донбассу – очередная капитуляция Зеленского
© пресс-служба президента Украины
В начале заседания Кравчук призвал Грызлова «не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины». 

«Стороны должны работать над реализацией решений глав государств Нормандского формата, достигнутых во время Парижского саммита, приближая мир, к которому так стремятся люди», — сказал Кравчук.

Глава делегации Украины призвал не создавать «камней преткновения», а «двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц».

«Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина — независимое государство, не позволит диктовать ей любые условия», — заявил Кравчук.

Грызлов ранее сообщил, что Киев отказывается от фиксации договоренностей контактной группы по Донбассу, снимая с себя всю ответственность. Также российский полпред призвал международных посредников потребовать от Украины ответственности в переговорах.

 