Первые дебаты Трампа и Байдена прошли днем ранее в Кливленде, длились 96 минут и были переполнены взаимными оскорблениями и обвинениями. Байден среди прочего назвал Трампа «щенком Путина».
«Мы как и все в мире наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых экономик. Конечно, фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США», — сказал Песков, комментируя скандальную фразу.
Байдену и Трампу предстоит еще дважды схлестнуться на дебатах.
Кроме того, кандидаты в вице-президенты Камала Харрис и Майк Пенс также померятся силами в словесном поединке.
Выборы главы государства состоятся в Соединенных Штатах 3 ноября.