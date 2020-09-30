В Кремле слышали, как кандидат в президенты США Джо Байден назвал своего оппонента Дональда Трампа «щенком Путина», сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости 30 сентября

Первые дебаты Трампа и Байдена прошли днем ранее в Кливленде, длились 96 минут и были переполнены взаимными оскорблениями и обвинениями. Байден среди прочего назвал Трампа «щенком Путина».

«Мы как и все в мире наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых экономик. Конечно, фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США», — сказал Песков, комментируя скандальную фразу.

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Кроме того, кандидаты в вице-президенты Камала Харрис и Майк Пенс также померятся силами в словесном поединке.

Выборы главы государства состоятся в Соединенных Штатах 3 ноября.