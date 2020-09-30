Украина, Польша и Литва могут стать ареной ожесточенных локальных вооруженных конфликтов. Об этом 29 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Безопасность превыше всего. О чем говорит заявление Путина © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Нужно оболванить человечество. Для этого нужно что? Пандемия! Вот коронавирус и запустили. Запустили через Китай, чтобы его обвинить, чтобы была холодная война США — Китай. В это время у нас остается только один вариант: под себя подтянуть весь оставшийся мир. Кто не хочет с Америкой, кто не хочет с Китаем — они могут как-то группироваться под Россию. Но локальные конфликты могут быть жестокими. Мы не будем бомбить Нью-Йорк, и Москву никто не будет бомбить. Но Киев будут бомбить, и Варшаву будут бомбить, и Вильнюс будут бомбить», — считает политик.

Военные конфликты также вспыхнут, кроме Сирии, и в других арабских странах, а также на корейском полуострове и Тайване.

ВС Азербайджана утром 27 сентября начали контрнаступление в Нагорном Карабахе, по версии Баку, в ответ на провокации армянской стороны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил всеобщую мобилизацию и ввел военное положение в стране, обвинив власти Азербайджана в эскалации конфликта.

В своей поддержке власти Азербайджана заверил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и мировое сообщество призывают стороны конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.