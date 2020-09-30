Прежде чем говорить о том, нужно ли в Донбассе присутствие миротворцев ООН, нужно ответить на вопрос, кто это решение будет финансировать. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян в прямом эфире расскажет о конфликте Армении и Азербайджана Алексей Резников заявлял, что вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе мог бы стать темой обсуждения на переговорах лидеров стран «нормандской четверки».

Эксперт отметил, что когда это решение еще обсуждалось во времена Петра Порошенко, Франция и Германия лишь сообщали, что они теоретически могли бы выделить средства, но далеко не всю сумму, и этот разговор не дошел даже до практической плоскости.

«Где размещать миротворцев? Контингент из каких стран должен входить в миротворческий отряд? Кто и за чей счет будет приводить в порядок полосу разграничения? А я напоминаю, что этот вопрос сразу встал в тупик после того, как Порошенко гордо заявил, что они там все заминировали. Извините, миротворцы ООН — это совсем не саперная дивизия. Они не должны прыгать по полям в надежде, что никто не наступит на мину. Вопросов тут много», — пояснил Гаспарян.

Что касается инициативы Резникова, то, по мнению Гаспаряна, его предложение представляет собой лишь маниловщину и благое пожелание, для реализации которого в регионе не создано никаких условий.

Нужно также не забывать, подчеркнул журналист, что эти миротворцы рискуют попасть под обстрел украинских войск, которые привыкли безнаказанно открывать огонь в сторону Донбасса и преподносить это как великую победу.

Наконец, добавил собеседник издания, решение о вводе миротворцев должны принимать стороны конфликта, которыми формально является официальный Киев и народные республики, с которым украинская сторона разговаривать не желает.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.