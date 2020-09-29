Белоруссия уже ужесточила таможенный режим на своей границе с Польшей из-за вмешательства Варшавы во внутренние дела республики, а это означает сокращение приграничной торговли. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Прозападное лобби в Беларуси потеряло в весе, но никуда не исчезло © Facebook, Алексей Дзермант

«Белорусы закупались массово в польских супермаркетах, везли товары. Теперь, я так понимаю, режим более жесткий. Теперь даже не очень дорогую продукцию польского происхождения ввести проблематично», — констатировал Дзермант.

Юридически, указал политолог, Минск ссылается на свои внутренние нормы, а также использует единое таможенное пространство в рамках Евразийского союза, участники которого имеют право закрывать свою границу от сомнительных европейских товаров.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.