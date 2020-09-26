«Я думаю, что он это решил сделать, чтобы укрепить личную власть, а также ввиду того, что он не был уверен в самом себе. То есть он не уверен в своей победе, поэтому эту инаугурацию он провел тайно, фактически даже не известив государственные белорусские СМИ», — объяснил эксперт.
Он добавил, что тайная инаугурация стала поводом для большого количества шуток, в том числе и за рубежом.
«Последняя шутка — это то, что Александр Лукашенко номинирован на Нобелевскую премию мира, но номинирован тайно», — сказал Безпалько.
Церемония инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла на днях во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства. Ее дата до последнего момента публично не объявлялась. На церемонии присутствовали несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов и организаций, деятели науки, культуры и спорта.
По данным МВД Белоруссии, в ходе протестных акций накануне и после инаугурации Лукашенко, в различных городах страны прошли 59 протестных акций с участием около 5 тыс. человек. Были задержаны 364 человека.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.