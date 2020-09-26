Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько 25 сентября в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко провел «тайную» инаугурацию

Погребинский на примере инаугурации Лукашенко доказал внешнее управление Украиной © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

Он добавил, что тайная инаугурация стала поводом для большого количества шуток, в том числе и за рубежом.

«Последняя шутка — это то, что Александр Лукашенко номинирован на Нобелевскую премию мира, но номинирован тайно», — сказал Безпалько.

Церемония инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла на днях во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства. Ее дата до последнего момента публично не объявлялась. На церемонии присутствовали несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов и организаций, деятели науки, культуры и спорта.

По данным МВД Белоруссии, в ходе протестных акций накануне и после инаугурации Лукашенко, в различных городах страны прошли 59 протестных акций с участием около 5 тыс. человек. Были задержаны 364 человека.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.