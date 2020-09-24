Жители Донбасса через новый центр смогут забронировать билеты на все виды транспорта, номера в гостиницах, пансионатах и хостелах за границей.
Также ЦРТ будет заниматься организацией приема иностранных делегаций и гостей на территории республики и представлять ДНР на международных мероприятиях.
Ранее в республике заявляли о планах создать информационно-туристический центр для внутреннего рынка путешествий, для этого разрабатываются буклеты, путеводители и карты. В перспективе планируется сформировать стратегию развития внутреннего туризма.
На одном из туристических агрегаторов Tripadvisor в число достопримечательностей Донецка, которые стоит посетить, включены памятник Герою Советского Союза Василию Маргелову, Спасо-Преображенский собор, мемориальный комплекс "Освободители Донбасса", Храм святых Петра и Февронии и пальма Мерцалова — памятник, изготовленный местными кузнецами из цельного куска рельсы.