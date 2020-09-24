Центр развития туризма (ЦРТ) в Донецкой народной республике планируется создать на базе одной из подведомственных Министерству молодежи, спорта и туризма организации. Заниматься ведомство будет организацией путешествий и приемом делегаций, сообщило Донецкое агентство новостей 23 сентября

Жители Донбасса через новый центр смогут забронировать билеты на все виды транспорта, номера в гостиницах, пансионатах и хостелах за границей.

Глава ДНР Пушилин предрек Киеву массовые беспорядки © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Ранее в республике заявляли о планах создать информационно-туристический центр для внутреннего рынка путешествий, для этого разрабатываются буклеты, путеводители и карты. В перспективе планируется сформировать стратегию развития внутреннего туризма.

На одном из туристических агрегаторов Tripadvisor в число достопримечательностей Донецка, которые стоит посетить, включены памятник Герою Советского Союза Василию Маргелову, Спасо-Преображенский собор, мемориальный комплекс "Освободители Донбасса", Храм святых Петра и Февронии и пальма Мерцалова — памятник, изготовленный местными кузнецами из цельного куска рельсы.