Белорусские граждане не обратили бы внимания на молодость Николая Лукашенко, если бы экономическая ситуация в республике была так же успешна, как в Сингапуре. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков 22 сентября в комментарии «Московскому комсомольцу»

Болкунец предположил, как сложится политическая судьба Николая Лукашенко © Фотохост-агентство | Фотохост-агентство | Перейти в фотобанк

«Поэтому говорить о том, что кто-то из сыновей Лукашенко займет его место нельзя. Хотя, конечно, сам Лукашенко и мечтает об этом», — отметил Марков.

Политолог считает, что Лукашенко-старшему хочется изменить конституцию таким образом, чтобы было несколько центров власти как, например, в Молдавии или Грузии, и чтобы ни у одного человека не было такой власти, которая бы позволила ему покарать предыдущего президента.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.