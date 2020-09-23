Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не имел никакой информации о проведении инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает РИА Новости

«Я лично не располагал информацией об этом», — сказал Песков.

Он также отметил, что президента России Владимира Путина не могли пригласить на инаугурацию в Минск, так как на процедуре обычно не присутствуют зарубежные гости.

Песков добавил, что не знает, будет ли Путин поздравлять Лукашенко.

«Я не могу вам сказать, обычно с инаугурацией, бывают, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления, или, может быть, он решит позвонить, но в настоящий момент я пока не обладаю такой информацией», — сказал он.

Ранее Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% голосов.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, которые не прекращаются до сих пор.

По данным Службы внешней разведки РФ, протесты координируются и финансируются США при поддержке Украины, Литвы и Польши.