Белорусская таможня перестала пропускать в страну любые польские товары. Об этом пишет 22 сентября Gazeta Wyborcza

Польша вслед за Литвой отказалась признавать Лукашенко законным президентом Белоруссии © CC0, Pixabay

Таможенники ставят туристам ультиматум: либо те выбрасывают польские покупки, либо возвращаются с ними в Польшу. При этом они отказываются объяснить, на основании какого акта принято такое решение.

Газета предполагает, что данный запрет призван спасти тающие валютные резервы Минска. Кроме того, этим шагом президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет показать, что его заявление о закрытии границ с Польшей и Литвой не является пустыми словами.

Другие СМИ писали, что таким образом Лукашенко ответил на польское вмешательство во внутренние дела Белоруссии.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Варшава продолжает осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела Белоруссии. В Варшаве ответили, что вмешательства польской стороны нет и Польша, наоборот, призывает все страны не ущемлять суверенитет Белоруссии.