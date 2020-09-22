Ситуация с якобы отравлением российского оппозиционера Алексея Навального стала лишь одним из предлогов, считает собеседник издания.
«Ситуация с "Северным потоком" удивительная. Когда Германия в лице своего руководства говорит о возможном прекращении этого проекта, лидер страны Ангела Меркель действует в прямой ущерб своей экономике, бизнесу и своим гражданам», — рассказал Александр Дудчак.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.
Немецкие политики, в том числе глава МИД Германии Хайко Маас, призвали Ангелу Меркель приостановить строительство «Северного потока — 2» или полностью отказаться от проекта из-за «отравления» российского оппозиционера Алексея Навального. Напомним, 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. 22 августа его перевезли в Германию, в клинику «Шарите».