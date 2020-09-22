Санкции против России будут вводиться всегда, пока государство будет находиться в границах от Калининграда до Чукотки и обладать запасами природных ископаемых в 40% от мировых. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Александр Дудчак

Почему несменяемость Меркель - это демократично, а Лукашенко - нет? © Скриншот из видео Украина.ру Алексея Навального стала лишь одним из предлогов, считает собеседник издания.

«Ситуация с "Северным потоком" удивительная. Когда Германия в лице своего руководства говорит о возможном прекращении этого проекта, лидер страны Ангела Меркель действует в прямой ущерб своей экономике, бизнесу и своим гражданам», — рассказал Александр Дудчак.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

Немецкие политики, в том числе глава МИД Германии Хайко Маас, призвали Ангелу Меркель приостановить строительство «Северного потока — 2» или полностью отказаться от проекта из-за «отравления» российского оппозиционера Алексея Навального. Напомним, 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. 22 августа его перевезли в Германию, в клинику «Шарите».