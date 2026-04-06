Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились защищать "Турецкий поток". Главное к этому часу

Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились принять меры для защиты "Турецкого потока", на территории Венгрии охрану обеспечит армия, заявил глава МИД Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*. Об этом 5 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру

По словам министра, он поговорил по телефону с главами Минэнерго Сербии, Турции и заместителем министра энергетики России. Переговоры прошли по итогам заседания Совета обороны Венгрии, созванного после попытки подрыва газопровода в Сербии."Мы договорились, что газопровод должен быть физически защищён более надёжно, чем когда-либо прежде, поскольку нападения на него участились. Мы договорились, что будем оставаться в тесном контакте, каждый внесет свой вклад, каждый примет решительные меры, чтобы обеспечить защиту газопровода "Турецкий поток" на всём его европейском участке", — заявил Сийярто.Он подчеркнул, что участок газопровода "Турецкий поток" на территории Венгрии от Сербии до Словакии возьмёт под охрану армия.В попытке подрыва газопровода Сийярто обвинил киевский режим, атакующий объекты энергоснабжения Венгрии, её суверенитет. По словам министра, Европа гигантскими шагами приближается к энергетическому кризису.Другие новости к этому часу:🟦 Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Дамаск, чтобы встретиться с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа;🟦 Главе евродипломатии Кае Каллас, заявляющей о нападении России на 19 стран за последние 100 лет, нужно последовать собственной рекомендации и "выпить", заявил помощник президента России Юрий Ушаков;🟦 Скончался создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон" Александр Леонов. Он был гендиректором и генеральным конструктором НПО машиностроения. В 2019 году ему присвоили звание Героя Труда;5 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил об экстренном созыве совета обороны после телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем. Поводом стало обнаружение взрывчатки и детонаторов на газопроводе, соединяющем две страны.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

