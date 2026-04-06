Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились защищать "Турецкий поток". Главное к этому часу
Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились защищать "Турецкий поток". Главное к этому часу
Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились принять меры для защиты "Турецкого потока", на территории Венгрии охрану обеспечит армия, заявил глава МИД Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*. Об этом 5 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
По словам министра, он поговорил по телефону с главами Минэнерго Сербии, Турции и заместителем министра энергетики России. Переговоры прошли по итогам заседания Совета обороны Венгрии, созванного после попытки подрыва газопровода в Сербии."Мы договорились, что газопровод должен быть физически защищён более надёжно, чем когда-либо прежде, поскольку нападения на него участились. Мы договорились, что будем оставаться в тесном контакте, каждый внесет свой вклад, каждый примет решительные меры, чтобы обеспечить защиту газопровода "Турецкий поток" на всём его европейском участке", — заявил Сийярто.Он подчеркнул, что участок газопровода "Турецкий поток" на территории Венгрии от Сербии до Словакии возьмёт под охрану армия.В попытке подрыва газопровода Сийярто обвинил киевский режим, атакующий объекты энергоснабжения Венгрии, её суверенитет. По словам министра, Европа гигантскими шагами приближается к энергетическому кризису.
00:09 06.04.2026
 
Венгрии и России необходимо защищать поставки российских нефти и газа на фоне атак Киева, — заявил глава венгерского МИДа Сийярто
Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились принять меры для защиты "Турецкого потока", на территории Венгрии охрану обеспечит армия, заявил глава МИД Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*. Об этом 5 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
По словам министра, он поговорил по телефону с главами Минэнерго Сербии, Турции и заместителем министра энергетики России. Переговоры прошли по итогам заседания Совета обороны Венгрии, созванного после попытки подрыва газопровода в Сербии.
"Мы договорились, что газопровод должен быть физически защищён более надёжно, чем когда-либо прежде, поскольку нападения на него участились. Мы договорились, что будем оставаться в тесном контакте, каждый внесет свой вклад, каждый примет решительные меры, чтобы обеспечить защиту газопровода "Турецкий поток" на всём его европейском участке", — заявил Сийярто.
Он подчеркнул, что участок газопровода "Турецкий поток" на территории Венгрии от Сербии до Словакии возьмёт под охрану армия.
В попытке подрыва газопровода Сийярто обвинил киевский режим, атакующий объекты энергоснабжения Венгрии, её суверенитет. По словам министра, Европа гигантскими шагами приближается к энергетическому кризису.
Другие новости к этому часу:
🟦 Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Дамаск, чтобы встретиться с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа;
🟦 Главе евродипломатии Кае Каллас, заявляющей о нападении России на 19 стран за последние 100 лет, нужно последовать собственной рекомендации и "выпить", заявил помощник президента России Юрий Ушаков;
🟦 Скончался создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон" Александр Леонов. Он был гендиректором и генеральным конструктором НПО машиностроения. В 2019 году ему присвоили звание Героя Труда;
5 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил об экстренном созыве совета обороны после телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем. Поводом стало обнаружение взрывчатки и детонаторов на газопроводе, соединяющем две страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиВенгрияПетер СийяртоСербияРоссияАлександр Вучичгазопроводтурецкий потокдиверсиятерроризмАрмияУкраинаЮрий УшаковМИДЕСЕвросоюзэнергетический кризисэнергетикаКаллас КаяЦирконВладимир Зеленский
 
05:15Александр Казаков: Трамп хочет быть "королем", но не может проводить самостоятельную политику
05:00"В апреле-мае займемся плотно": военный эксперт назвал сроки штурма Красного Лимана
04:46В приоритете Одесса! Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:45"Трамп думает о послезавтрашнем дне": Казаков — о нормализации отношений России и США
04:30"Снабжение ВСУ на левом берегу Оскола держится на дронах": военный эксперт про значение логистики
04:27Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:15Ситуация в Константиновке: войска продвигаются на флангах, "откусывая" логистику ВСУ — эксперт
03:43Европа "по тихому" испытывает в зоне СВО новые военные технологии
03:16Посольство в Париже сообщило о числе граждан России, удерживаемых под арестом во Франции
02:57Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД
02:27Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
02:00Силы ПВО сбивают украинские БПЛА в пригороде Краснодара
01:47Силы ПВО за девять часов сбили 206 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
01:28Краснодарский край отражает массированную атаку БПЛА, в Новороссийске ранены восемь человек
01:00Падение патриарха. События 5 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:31Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались
00:09Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились защищать "Турецкий поток". Главное к этому часу
18:01Лечить так лечить, играть так играть. Роль детского футбола в национальном единстве
17:46В Севастополе восстановлено электроснабжение. Главное к этому часу
17:42Кто и зачем создавал Украину после революции 1917 года: неизвестные подробности известных событий
Лента новостейМолния