Экономист и политолог Александр Дудчак оценил риски при отказе от «Северного потока-2»

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Нельзя допустить встречу Навального с российскими следователями - кандидат на пост Меркель © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Алексей Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где якобы выявили у него отравляющее вещество из группы «Новичок».